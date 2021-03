Usa, Biden attacca: “Putin è un assassino, pagherà per ciò che ha fatto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervistato da Abc, il presidente degli Usa Joe Biden ha definito Vladimir Putin un assassino. Ecco le sue parole Nella giornata di ieri, è arrivato il rapporto degli 007 americani relativo alle presidenziali 2020 Usa. Non sono ovviamente mancati i commenti, con il presidente Joe Biden che ha risposto alle domande di George Stephanopoulos di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervistato da Abc, il presidente degli Usa Joeha definito Vladimirun. Ecco le sue parole Nella giornata di ieri, è arrivato il rapporto degli 007 americani relativo alle presidenziali 2020 Usa. Non sono ovviamente mancati i commenti, con il presidente Joeche ha risposto alle domande di George Stephanopoulos di L'articolo proviene da Inews.it.

