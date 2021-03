Urzì: In Trentino Alto Adige negato il tricolore in aula consiliare (Di mercoledì 17 marzo 2021) – “Il Trentino Alto Adige è l’unica regione italiana nella quale oggi non si può festeggiare l’anniversario dell’Unità d’Italia, negando addirittura l’esposizione del tricolore nelle aule del consiglio regionale e provinciale”. A denunciarlo in una nota è Alessandro Urzì (nella foto), Consigliere regionale e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige – attacca il coordinatore regionale di Fdi – continua a ritenere indesiderato il tricolore italiano in quanto considerato un simbolo sconveniente da esibire nella sede più alta dell’Autonomia. La richiesta di Fdi è stata bocciata anche dal Pd locale secondo il quale nel 1861 il Trentino Alto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) – “Ilè l’unica regione italiana nella quale oggi non si può festeggiare l’anniversario dell’Unità d’Italia, negando addirittura l’esposizione delnelle aule del consiglio regionale e provinciale”. A denunciarlo in una nota è Alessandro(nella foto), Consigliere regionale e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Il Consiglio regionale del– attacca il coordinatore regionale di Fdi – continua a ritenere indesiderato ilitaliano in quanto considerato un simbolo sconveniente da esibire nella sede più alta dell’Autonomia. La richiesta di Fdi è stata bocciata anche dal Pd locale secondo il quale nel 1861 il...

