Uomini e Donne, la versione spagnola del dating show verso la chiusura: ecco perché (Di mercoledì 17 marzo 2021) La versione spagnola di Uomini e Donne chiude ufficialmente battenti. Mujeres y Hombres y Viceversa, in onda sul canale Cuatro del gruppo Mediaset Espana, come rivelato da DavideMaggio.it a causa dei bassi ascolti dell'ultimo periodo è stata definitivamente cancellata dal palinsesto. Nel nostro Paese la trasmissione condotta da Maria De Filippi sembra appassionare sempre un gran numero di telespettatori. A conferma di questo successo i dati auditel relativi alle puntate andate in onda negli ultimi mesi. Lo stesso non sembra potersi dire per Mujeres y Hombres y Viceversa. Durante gli anni diversi personaggi della versione iberica del dating show di Canale 5 sono diventati noti anche in Italia. Primo fra tutti Ivan Gonzalez il quale, dopo aver partecipare a Mujeres y ...

