Uomini e donne, Gemma scarica Cataldo e le altre news di oggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Puntata scoppiettante quella andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Nello studio di Uomini e donne gli animi si sono accesi nel momento in cui Armando ha voluto dire la sua sulla conoscenza tra Samantha e Gero. Novità anche per Gemma che è rimasta nuovamente sola. Ma vediamo insieme tutte le news di oggi. Gemma chiude con Cataldo, lui se ne va La puntata è iniziata con la classifica della sfilata ‘Scacco al re’ andata in onda ieri. A vincere è stata Sabina, seguita da Gemma e Maria. La sfilata a tema "Scacco al re: sedotto e conquistato" è stata vinta da Sabina #Uominiedonne pic.twitter.com/aP6L5YW0Rb — Uomini e donne (@Uominiedonne) March 17, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Puntata scoppiettante quella andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Nello studio digli animi si sono accesi nel momento in cui Armando ha voluto dire la sua sulla conoscenza tra Samantha e Gero. Novità anche perche è rimasta nuovamente sola. Ma vediamo insieme tutte ledichiude con, lui se ne va La puntata è iniziata con la classifica della sfilata ‘Scacco al re’ andata in onda ieri. A vincere è stata Sabina, seguita dae Maria. La sfilata a tema "Scacco al re: sedotto e conquistato" è stata vinta da Sabina #pic.twitter.com/aP6L5YW0Rb —(@) March 17, ...

Advertising

THEREALSCANDAL : Siamo nel 2021, 2-0-2-1 ed esistono ancora persone che guardano schifati due donne o due uomini mano per mano. Ma t… - riotta : In Lombardia nel 2021 le donne fanno i lavori domestici gli uomini no. Aspetto i commenti sdegnati degli intellettu… - Link4Universe : A uomini che iniziano a parlare di femminismo ora: se vi minacciano, sappiate che non siete soli, resistete! possia… - PiranSim : RT @DavideFalchieri: «noi uomini siamo creature mediocri e dipendenti ma, paragonati a queste donne, ognuno di noi è un re» Che dite amich… - Chiaratasant : RT @poliziadistato: #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da #Covi… -