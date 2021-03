Uomini e Donne e Amici: stop il 18 marzo, ecco il grave motivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ giunta notizia che domani, giovedì 18 marzo, salterà sia l’appuntamento con “Uomini e Donne” che quello con “Amici” di Maria De Filippi su Canale 5 e Italia 1. Quale sarà il motivo, visto che tra l’altro il talent – show è ormai agli sgoccioli (ricordiamo che il Serale ci sarà sabato 20 marzo)? E’ molto serio! Adesso ve lo spieghiamo. Uomini e Donne e Amici non ci saranno per ricordare le vittime del COVID. Cosa li sostituirà? Per domani è stata indetta la Giornata Nazionale per le vittime del COVID e siccome sia “Uomini e Donne” che “Amici” sono registrati, non ci sarà alcun riferimento a riguardo e quindi subiranno uno “stop”. L’appuntamento delle 14:45 con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ giunta notizia che domani, giovedì 18, salterà sia l’appuntamento con “” che quello con “” di Maria De Filippi su Canale 5 e Italia 1. Quale sarà il, visto che tra l’altro il talent – show è ormai agli sgoccioli (ricordiamo che il Serale ci sarà sabato 20)? E’ molto serio! Adesso ve lo spieghiamo.non ci saranno per ricordare le vittime del COVID. Cosa li sostituirà? Per domani è stata indetta la Giornata Nazionale per le vittime del COVID e siccome sia “” che “” sono registrati, non ci sarà alcun riferimento a riguardo e quindi subiranno uno “”. L’appuntamento delle 14:45 con ...

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - Link4Universe : Solo non essere personalmente violenti non basta, è troppo poco dire 'eh ma io non lo farei mai', quando il problem… - idiota_di_doman : @claudianeri @GiovanniSalzan Uomini e donne del marketing, direi,. Non è l'osservazione delle abitudini del consuma… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne puntata di Mercoledì 17 Marzo: decisione ‘choc’ di Gemma Galgani - #Anticipazioni… -