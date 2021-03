Uomini e Donne e Amici di Maria giovedì 18 marzo non vanno in onda: ecco per quale motivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi domani, giovedì 18 marzo 2021, non andranno in onda come di consueto: per quale motivo? Mediaset ha deciso di spostare la messa in onda di entrambi i programmi nel corso della giornata di domani per una causa precisa. Uomini e Donne e Amici di Maria giovedì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 marzo 2021)diDe Filippi domani,182021, non andranno income di consueto: per? Mediaset ha deciso di spostare la messa indi entrambi i programmi nel corso della giornata di domani per una causa precisa.di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - Link4Universe : Solo non essere personalmente violenti non basta, è troppo poco dire 'eh ma io non lo farei mai', quando il problem… - DonnaRoma71 : @trics82 @Valeriosesp @AndreaH7_25 @ZaeFelis @semanthide3 @sruotolo1 Non potremmo scendere tanto in basso neanche v… - Anarkikka : RT @cardinaleriche1: Perché: 'Il modo in cui nominiamo la realtà è anche quello in cui finiamo per abitarla.' Da far leggere a tutti, uomin… -