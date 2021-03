Uomini e Donne, anticipazioni 17 marzo: nuovo confronto tra Samantha e Gero, Sabina se ne va con Claudio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 17 marzo: ecco alcune “coppie” che vedremo oggi. Uomini e Donne, anticipazioni 17 marzo: Massimiliano riprende ad uscire con Vanessa. Tornano Samantha e Gero Massimiliano Mollicone, in base agli spoiler del “Vicolo delle News”, ha rivisto Vanessa fuori dallo studio, dopo che ha discusso con lei per non averla più portata in esterna. Il ragazzo è contento di come stia andando con la corteggiatrice, perché lei è diventata più espansiva, parlandogli anche della malattia di sua madre. Dal canto suo lui ha raccontato di quella che ha colpito sua sorella maggiore Valentina, una giovane madre, e di quando il padre ha lasciato la famiglia, facendo seguire difficoltà anche di tipo economico ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 marzo 2021)17: ecco alcune “coppie” che vedremo oggi.17: Massimiliano riprende ad uscire con Vanessa. TornanoMassimiliano Mollicone, in base agli spoiler del “Vicolo delle News”, ha rivisto Vanessa fuori dallo studio, dopo che ha discusso con lei per non averla più portata in esterna. Il ragazzo è contento di come stia andando con la corteggiatrice, perché lei è diventata più espansiva, parlandogli anche della malattia di sua madre. Dal canto suo lui ha raccontato di quella che ha colpito sua sorella maggiore Valentina, una giovane madre, e di quando il padre ha lasciato la famiglia, facendo seguire difficoltà anche di tipo economico ...

