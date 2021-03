Uomini e Donne 17 marzo, le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cosa succede oggi a Uomini e Donne? La risposta, questa volta, è più semplice. La puntata di oggi, mercoledì 17 marzo, inizierà infatti da dove è finita quella precedente. Nell’appuntamento di ieri è andata in onda la sfilata del parterre femminile: tra le dame ad aver sfilato anche Gemma Galgani. Non sarà lei, però, la vincitrice. Maria incoronerà Sabina Ricci come la migliore della sfilata. La puntata, fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe poi continuare con il Trono Over, e in particolare con Gemma Galgani. La dama torinese avrà infatti uno sfogo dietro le quinte. Se la prenderà con Gianni Sperti per gli attacchi ricevuti. Poi la stessa Gemma deciderà di troncare il rapporto con Cataldo, che, nonostante tutto, prOverà a farle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cosa succede oggi a? La risposta, questa volta, è più semplice. La puntata di oggi, mercoledì 17, inizierà infatti da dove è finita quella precedente. Nell’appuntamento di ieri è andata in onda la sfilata del parterre femminile: tra le dame ad aver sfilato anche Gemma Galgani. Non sarà lei, però, la vincitrice. Maria incoronerà Sabina Ricci come la migliore della sfilata. La puntata, fanno sapere ledel Vicolo delle News, dovrebbe poi continuare con il, e in particolare con Gemma Galgani. La dama torinese avrà infatti uno sfogo dietro le quinte. Se la prenderà con Gianni Sperti per gli attacchi ricevuti. Poi la stessa Gemma deciderà di troncare il rapporto con Cataldo, che, nonostante tutto, prà a farle ...

