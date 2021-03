Unità d' Italia | riqualificare parchi caduti Prima guerra mondiale | Fdi lancia ' Radici memoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) -gli oltre duemilae viali della Rimembranza dove all'indomani dellafurono piantati alberi che ricordavano i. E' l'obiettivo della campagna "Ledellata da Fratelli d'in occasione del 160/ anniversario dell'd'. "La-ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente del partito- è educazione al sacrificio, al coraggio, al senso di Patria, senza il quale la dimensione stessa della solidarietà rischia di non avere senso. Non potevamo non utilizzare il senso e il simbolo di quest giorno per tenere alto il ricordo di ciò che ci unisce, con una campagna che ...