Unità d’Italia, quei giovani guerrieri che decisero di risorgere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – L’Italia unita compie oggi 160 anni. Naturalmente, se non sentite il suono delle fanfare, è più che normale. D’altra parte, perché mai Mario Draghi, il «liquidatore» della nostra industria pubblica (Cossiga dixit), dovrebbe gioire per le imprese di un Cavour, il grande stratega dell’unificazione italiana? Perché mai dovrebbero esultare le mezzecartucce del Pd, gente per cui l’«Italia» è nata il 2 giugno 1946? Che gliene frega ai padanisti delle Cinque giornate di Milano, proprio a loro che rimpiangono Radetzky? Insomma, grande è la confusione sotto il cielo di Roma, soprattutto quando si parla dell’Unità d’Italia. Unità d’Italia, chi ha tentato di rimuovere il Risorgimento I motivi che hanno portato e rinchiudere il Risorgimento nel cassetto sono tanti. Così come tanti sono i soggetti che hanno tentato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – L’Italia unita compie oggi 160 anni. Naturalmente, se non sentite il suono delle fanfare, è più che normale. D’altra parte, perché mai Mario Draghi, il «liquidatore» della nostra industria pubblica (Cossiga dixit), dovrebbe gioire per le imprese di un Cavour, il grande stratega dell’unificazione italiana? Perché mai dovrebbero esultare le mezzecartucce del Pd, gente per cui l’«Italia» è nata il 2 giugno 1946? Che gliene frega ai padanisti delle Cinque giornate di Milano, proprio a loro che rimpiangono Radetzky? Insomma, grande è la confusione sotto il cielo di Roma, soprattutto quando si parla dell’, chi ha tentato di rimuovere il Risorgimento I motivi che hanno portato e rinchiudere il Risorgimento nel cassetto sono tanti. Così come tanti sono i soggetti che hanno tentato ...

