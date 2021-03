Unità d’Italia, perché si festeggia oggi 17 marzo? (Di mercoledì 17 marzo 2021) oggi si festeggia il 160° anniversario dell’Unità d’Italia. Una data importante, insomma, quella del 17 marzo. Ma perché l’anniversario ricade proprio in questa giornata? Vittorio Emanuele II Re d’Italia Il 17 marzo 1861, esattamente 160 anni fa, la legge n. 4671 del Regno di Sardegna venne promulgata successivamente alla seduta svoltasi il 14 marzo, 3 giorni prima. Durante la seduta della Camera dei deputati, fu approvato il progetto di legge del Senato del 26 febbraio 1861. Pertanto, il 17 marzo del 1861 Vittorio Emanuele II si proclamò Re d’Italia. «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021)siil 160° anniversario dell’. Una data importante, insomma, quella del 17. Mal’anniversario ricade proprio in questa giornata? Vittorio Emanuele II ReIl 171861, esattamente 160 anni fa, la legge n. 4671 del Regno di Sardegna venne promulgata successivamente alla seduta svoltasi il 14, 3 giorni prima. Durante la seduta della Camera dei deputati, fu approvato il progetto di legge del Senato del 26 febbraio 1861. Pertanto, il 17del 1861 Vittorio Emanuele II si proclamò Re. «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi ...

