Unità d’Italia, Meloni: “Fondi per creare parchi in ricordo dei morti in guerra e degli eroi del Covid” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria” Covid, “ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di Unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comUnità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”. Il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 160/mo anniversario dell’Unità d’Italia, è a tutto il Paese, nella fase più difficile del picco di contagi e di morti. “Celebriamo oggi il 160/mo anniversario dell’Unità d’Italia, la ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’. Il coronamento del sogno risorgimentale – afferma ancora ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria”, “ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, die di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comcapace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”. Il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 160/mo anniversario dell’, è a tutto il Paese, nella fase più difficile del picco di contagi e di. “Celebriamo oggi il 160/mo anniversario dell’, la ‘Giornata dell’Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’. Il coronamento del sogno risorgimentale – afferma ancora ...

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 160° anniversario dell'Unità d'Italia: 'L’Italia colpita duramente… - MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - RosannaVaroli : Mattarella nell'anniversario dell'Unità d'Italia: 'Nella pandemia la nazione ha mostrato spirito di democrazia e co… - sacrofanoo : @menolike3 @MissAd_ comunque precisazione: conte è l'unico tra i leader di partito (lui ancora non ufficialmente, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Unità d’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera