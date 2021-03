Unità d’Italia: Fico, ‘energie Risorgimento per rendere Paese sempre più coeso’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Oggi si celebra il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Ed è l’occasione per ricordare come si formò e sviluppò quel sentimento di identità nazionale, che fu una forte spinta ideale verso l’Unità e la coesione tra diverse popolazioni della penisola. Verso la condivisione, la solidarietà e la costruzione di una vera e propria comUnità”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico.“Le energie morali, culturali e civili che animarono il Risorgimento -prosegue- costituiscono un patrimonio di valori che ha accompagnato la storia del nostro Paese. è un bagaglio prezioso che deve continuare a ispirarci ancora oggi, anche ai fini della partecipazione della nostra nazione al processo di integrazione europea che ha assicurato all’Italia ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Oggi si celebra il 160esimo anniversario dell’. Ed è l’occasione per ricordare come si formò e sviluppò quel sentimento di identità nazionale, che fu una forte spinta ideale verso l’e la coesione tra diverse popolazioni della penisola. Verso la condivisione, la solidarietà e la costruzione di una vera e propria com”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto.“Le energie morali, culturali e civili che animarono il-prosegue- costituiscono un patrimonio di valori che ha accompagnato la storia del nostro. è un bagaglio prezioso che deve continuare a ispirarci ancora oggi, anche ai fini della partecipazione della nostra nazione al processo di integrazione europea che ha assicurato all’Italia ...

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 160° anniversario dell'Unità d'Italia: 'L’Italia colpita duramente… - MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - MarioMauro : RT @MinisteroDifesa: Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi 160… - prblematiczain : che cos'è che non volete festeggiare? L'unità d'Italia? -

