Unità d’Italia | Fico | ‘energie Risorgimento per rendere Paese sempre più coeso’ 2

(Adnkronos) – "Nella difficile fase che stiamo vivendo c'è una splendida immagine di identità e di italianità: quella dei nostri medici e di tutto il personale sanitario che sono sempre rimasti in prima linea a combattere una guerra logorante a tutela della salute della collettività. E c'è quella degli uomini e delle donne, impegnati nelle missioni internazionali di pace che contribuiscono, con il nostro Tricolore, alla promozione dei valori universali della libertà e della dignità della persona nelle aree del mondo ricattate dai conflitti e dalle violenze". "Un pensiero oggi -conclude Fico- va sicuramente all'ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci. E voglio ricordare anche tutti coloro che portano nel mondo la cultura della pace del nostro Paese, così come il nostro patrimonio storico, artistico, naturale.

