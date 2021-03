Unità d’Italia | 160 anni di orgoglio e di storia della patria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio nel risorgimento, ripercorrendo ladi una data speciale per il nostro paese come il 17 marzo. Parleremoe dinel giorno del centosessantesimo compleanno del nostro paese. Abbiamo dedicato questa puntata all’L’ed il sogno di un paese unito Il 17 marzo rievoca alla memoria quel lontano 1861 quando l’Italia per la prima volta fu dichiarato un regno unito dopo due guerre d’indipendenza ed i successivi plebisciti. Un‘che andrà avanti con l’annessione di Roma, la prima guerra mondiale e la conquista delle terre irridenti. Una riunficazione che vede il suo primo momento importante in quel 17 marzo ...