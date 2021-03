UNA VITA “long version” giovedì 18 marzo | ecco perché Anticipazioni puntata

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Come probabilmente già sapete, in via eccezionale18non andranno in onda sulle reti Mediaset i programmi facenti capo a Maria De Filippi e questo vuol dire che in daytime su Canale 5 “salteranno” per un giorno Uomini e donne e il quotidiano di Amici. La ripercussione sulla programmazione che a noi più interessa è uno specialissimo prolungamento della telenovela Una, che il 18durerà dalle 14,10 alle 16,20. La maxiin questione comprenderà la seconda parte dell’episodio n. 1139 (QUI la trama) e l’intero episodio 1140, per la felicità dei fan italiani di Acacias 38. Un vero e proprio bonus per gli aficionados della soap! Ovviamente da venerdì 19 tornerà tutto alla normalità, ma intantogli spoiler relativi a quanto vedremo domani nell’appuntamento ...