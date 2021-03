Una Vita, anticipazioni spagnole: svolta per Dori e Felipe (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una Vita ha incentrato le ultime stagioni sul personaggio di Felipe che continuerà ad essere centrale nel corso delle prossime puntate,come preannunciano le anticipazioni spagnole della soap opera targata Canale 5. L'Alvarez Hermoso è senza dubbio molto sfortunato in amore soprattutto a causa del suo incontro con Genoveva Salmeron, che ha sviluppato per lui una vera e propria ossessione al punto da assassinare le donne amate dall'avvocato. La relazione di Felipe e Genoveva è iniziata quando l'uomo ha deciso si vendicare i vicini di Acacias messi finanziariamente in ginocchio dalla vedova di Samuel Alday, intenzionata a distruggere coloro che non avevano aiutato il suo amatissimo marito prima che morisse. Felipe ha fatto credere alla Salmeron di amarla per poi respingerla dopo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unaha incentrato le ultime stagioni sul personaggio diche continuerà ad essere centrale nel corso delle prossime puntate,come preannunciano ledella soap opera targata Canale 5. L'Alvarez Hermoso è senza dubbio molto sfortunato in amore soprattutto a causa del suo incontro con Genoveva Salmeron, che ha sviluppato per lui una vera e propria ossessione al punto da assassinare le donne amate dall'avvocato. La relazione die Genoveva è iniziata quando l'uomo ha deciso si vendicare i vicini di Acacias messi finanziariamente in ginocchio dalla vedova di Samuel Alday, intenzionata a distruggere coloro che non avevano aiutato il suo amatissimo marito prima che morisse.ha fatto credere alla Salmeron di amarla per poi respingerla dopo ...

Advertising

virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - GoalItalia : 'Ho fatto l’allenatore perché non mi immaginavo altrove: amo troppo il verde dei prati e il pallone' ???? Una vita… - wonderful_g : RT @PasqualeTotaro: La vita non e' tanto una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Kahlil Gibran… - yoonshikkie : Io: okay ora basta con le pc me ne devono arrivare tante fermiamoci per un po' Sempre io appena vedo yoongi mots7… -