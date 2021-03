Una Vita, anticipazioni spagnole: Fidel regala uno scialle a Lolita (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le anticipazioni spagnole di Una Vita riguardano Lolita. A cinque anni dalla morte di suo marito Antonito Palacios, la donna vivrà una serie di cambiamenti che la porteranno ad aprire il suo cuore ad un nuovo uomo. Colui che farà riuscirà a conquistare la vedova Palacios sarà il direttore generale di polizia, Fidel. Quest'ultimo condividerà con la donna lo stesso tragico destino dato che anche lui ha perso moglie e figlio nell'attentato avvenuto cinque anni prima ad Acacias. In seguito riportiamo un pezzo di VIDEO in cui Lolita riceve in regalo da Fidel uno scialle. anticipazioni Una Vita: la trasformazione di Lolita dopo la morte di suo marito Dopo quel tragico attentato, la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi Unariguardano. A cinque anni dalla morte di suo marito Antonito Palacios, la donna vivrà una serie di cambiamenti che la porteranno ad aprire il suo cuore ad un nuovo uomo. Colui che farà riuscirà a conquistare la vedova Palacios sarà il direttore generale di polizia,. Quest'ultimo condividerà con la donna lo stesso tragico destino dato che anche lui ha perso moglie e figlio nell'attentato avvenuto cinque anni prima ad Acacias. In seguito riportiamo un pezzo diin cuiriceve in regalo daunoUna: la trasformazione didopo la morte di suo marito Dopo quel tragico attentato, la ...

