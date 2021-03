Una Vita, anticipazioni oggi 17 marzo: Genoveva vuole distruggere Ursula (Di mercoledì 17 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 17 marzo 2021. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver licenziato Ursula, che l’aveva minacciata pesantemente, Genoveva ricontatta una persona del suo passato per darle una lezione una volta per tutte. Di chi si tratta? Servante ha proposto a Marcelina un’altra idea per incrementare le vendite del chiosco, provocando nuovi dissapori con Lolita e Felicia. Marcelina, costantemente istigata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021)“Una”, puntata del 172021. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver licenziato, che l’aveva minacciata pesantemente,ricontatta una persona del suo passato per darle una lezione una volta per tutte. Di chi si tratta? Servante ha proposto a Marcelina un’altra idea per incrementare le vendite del chiosco, provocando nuovi dissapori con Lolita e Felicia. Marcelina, costantemente istigata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - fabiochiusi : Il collasso epistemico è questo: una questione fondamentale per la vita di milioni e milioni di persone, un vaccino… - roberta_07_ : RT @testasullescale: sono stanca ho bisogno di una botta di vita tipo un fidanzato o un bonifico - CAIOCESTIO_63AC : RT @RuggeroC66: @NeffaNeruda @MassimoGalli51 Basta vederlo in faccia per capire che lavora da una vita in ospedale e se fa qualche trasmiss… -