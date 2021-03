Una Vita, anticipazioni 18 marzo: un difficile incarico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una Vita si soffermerà ancora sulla storyline incentrata sulle lezioni di disegno di Camino e Maite, come suggeriscono le anticipazioni della soap opera iberica di giovedì 18 marzo. La nipote di Armando, fin dal suo arrivo ad Acacias, ha portato scompiglio nel quartiere per i suoi modi eccentrici e libertini, per il suo abbigliamento e per i suoi discorsi eccessivamente moderni, ma ha anche attirato l'attenzione della piccola di casa Pasamar che ha mostrato alla donna il suo talento per il disegno. A quel punto, Maite si è offerta di impartirle lezioni per affinare la sua tecnica e, dopo aver vinto le resistenze di Felicia, le due hanno iniziato i loro incontri. Tuttavia, Felicia continuerà ad osteggiare la passione della figlia per la pittura considerandola una perdita di tempo rispetto a quello che è il suo vero compito, ossia ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unasi soffermerà ancora sulla storyline incentrata sulle lezioni di disegno di Camino e Maite, come suggeriscono ledella soap opera iberica di giovedì 18. La nipote di Armando, fin dal suo arrivo ad Acacias, ha portato scompiglio nel quartiere per i suoi modi eccentrici e libertini, per il suo abbigliamento e per i suoi discorsi eccessivamente moderni, ma ha anche attirato l'attenzione della piccola di casa Pasamar che ha mostrato alla donna il suo talento per il disegno. A quel punto, Maite si è offerta di impartirle lezioni per affinare la sua tecnica e, dopo aver vinto le resistenze di Felicia, le due hanno iniziato i loro incontri. Tuttavia, Felicia continuerà ad osteggiare la passione della figlia per la pittura considerandola una perdita di tempo rispetto a quello che è il suo vero compito, ossia ...

Advertising

virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - GoalItalia : 'Ho fatto l’allenatore perché non mi immaginavo altrove: amo troppo il verde dei prati e il pallone' ???? Una vita… - Reberebby215 : RT @testasullescale: sono stanca ho bisogno di una botta di vita tipo un fidanzato o un bonifico - estellalamii : RT @ikponmwosa46: Viviamo in una società in cui una persona potrebbe rovinare la tua vita perché non sei d'accordo con la sua/il suo opinio… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Cresce la violenza informatica in Europa, vittima una donna su 20 È noto che spesso esista una connessione tra la violenza di genere virtuale e quella nella vita reale, online e offline in molti casi la violenza si intreccia. Lo studio stima che dal 4 al 7 per ...

Torino - Sassuolo, De Zerbi: "I giovani non capiscono, questo non è un club di passaggio" Io metto il calcio al primo posto nella mia vita e lo devono fare tutti , sono tenuto a portare ... Alla base di questo atteggiamento, secondo De Zerbi, c'è una concezione sbagliata del club: 'La ...

Una vita, le anticipazioni del 17 marzo Mediaset Play Sassuolo, De Zerbi si sfoga: furia sulla squadra Chi antepone gli interessi personali a quelli della squadra finirà in tribuna. Io non devo far crescere nessuno, tutti devono mettere il calcio al centro della propria vita: così l'allenatore neroverd ...

Mercedes: perché la W12 è una variabile impazzita? La squadra campione del mondo non ha brillato nei tre giorni di test in Bahrain e non sembra aver fatto della pre tattica come negli anni scorsi. La nuova freccia nera con un'aerodinamica estrema non ...

È noto che spesso esistaconnessione tra la violenza di genere virtuale e quella nellareale, online e offline in molti casi la violenza si intreccia. Lo studio stima che dal 4 al 7 per ...Io metto il calcio al primo posto nella miae lo devono fare tutti , sono tenuto a portare ... Alla base di questo atteggiamento, secondo De Zerbi, c'èconcezione sbagliata del club: 'La ...Chi antepone gli interessi personali a quelli della squadra finirà in tribuna. Io non devo far crescere nessuno, tutti devono mettere il calcio al centro della propria vita: così l'allenatore neroverd ...La squadra campione del mondo non ha brillato nei tre giorni di test in Bahrain e non sembra aver fatto della pre tattica come negli anni scorsi. La nuova freccia nera con un'aerodinamica estrema non ...