Una ricerca mostra dati sul fenomeno del Revenge Porn (Di mercoledì 17 marzo 2021) I dati aggiornati emersi da una ricerca svolta da Women for Security, mettono di nuovo in allarme a proposito del Revenge Porn. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Iaggiornati emersi da unasvolta da Women for Security, mettono di nuovo in allarme a proposito del

Advertising

mante : Alcuni investono per anni nella ricerca di base e quando capita una pandemia producono in fretta vaccini per salvar… - graziano_delrio : L’attacco all’Istituto Sup di Sanità è un gesto vigliacco e incomprensibile. La sanità pubblica italiana è impegnat… - VittorioSgarbi : Miserabili, vigliacchi, indegni di stare a questo mondo: andare alla ricerca di una banconota mentre un pover'uomo,… - MonicaSpizzico : RT @Bludis_it: Alla ricerca di un #software di monitoraggio applicativo????? Il webinar in italiano su Applications Manager di #ManageEngin… - EmilianoVerga : RT @mante: Alcuni investono per anni nella ricerca di base e quando capita una pandemia producono in fretta vaccini per salvare la popolazi… -