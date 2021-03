Una nuova radio a Torino, ecco TOradio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nasce TOradio, la nuova radio di Torino e del suo territorio, con rubriche e approfondimenti sul mondo dell’attualità, della musica, della cultura, del food, della cronaca, della tecnologia e dello sport. TOradio scommette sulla tecnologia Dab+, proprio come nella seconda metà degli anni ’70 alcuni radio amatori hanno scommesso nelle frequenze libere in Fm. L’obiettivo ambizioso, è quello di diventare la prima radio di contenuti locali, ma dalla struttura nazionale. TOradio si occuperà di Torino e del territorio della Città Metropolitana. La programmazione, in diretta dalle 7.30 alle 24, vedrà protagoniste le storie della città rappresentata dagli esponenti di istituzioni, imprenditori, consulenti, lavoratori, studenti, personaggi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nasce TO, ladie del suo territorio, con rubriche e approfondimenti sul mondo dell’attualità, della musica, della cultura, del food, della cronaca, della tecnologia e dello sport. TOscommette sulla tecnologia Dab+, proprio come nella seconda metà degli anni ’70 alcuniamatori hanno scommesso nelle frequenze libere in Fm. L’obiettivo ambizioso, è quello di diventare la primadi contenuti locali, ma dalla struttura nazionale. TOsi occuperà die del territorio della Città Metropolitana. La programmazione, in diretta dalle 7.30 alle 24, vedrà protagoniste le storie della città rappresentata dagli esponenti di istituzioni, imprenditori, consulenti, lavoratori, studenti, personaggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Il Signor Netanyahu - Israele, due anni di politica tra elezioni, instabilità pandemia Israele che apre una nuova pagina di relazioni, con gli Accordi di Abramo, nel Medioriente. Netanyahu che si vaccina per primo, sotto i riflettori. Israele e la gestione modello, primo Stato al mondo ...

"L'Atlante della Pandemia" prende vita: anche a Genova sbarca il progetto fotografico di Arcipelago19 ... alle condizioni meteo, agli edifici architettonici e alla vita, che lentamente cerca di tornare ad una nuova normalità. Il nostro intervento è frutto di un impegno comune, finalizzato a un racconto ...

Caos Brasile, tra morti record per covid e una nuova campagna elettorale L'HuffPost MotoGp, Dovizioso prova la nuova Aprilia a Jerez Roma, 17 marzo 2021 - Andrea Dovizioso di nuovo in sella a una MotoGp. Così, dopo le indiscrezioni di un paio di settimane fa, adesso l'abbraccio tra il Dovi e Aprilia è ufficiale. L'appuntamento, pro ...

Parco della Marina senza pace «Forse chiuderemo l’area» Nuove segnalazioni di giovani assembrati nel week end e pattume lasciato sul campo Il sindaco: se il problema resta costretti a una chiusura» COPPARO. «I primi giorni, vuoi per la presenza ...

