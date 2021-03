Un Tribunale giapponese ha dichiarato costituzionale il matrimonio gay: è la prima volta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una sentenza storica in Giappone emessa da un Tribunale ha stabilito che le coppie omosessuali hanno diritto costituzionale a sposarsi. Per i giudici, la sessualità non è una questione di preferenza ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una sentenza storica in Giappone emessa da unha stabilito che le coppie omosessuali hanno dirittoa sposarsi. Per i giudici, la sessualità non è una questione di preferenza ...

