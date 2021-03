Un posto al sole: PATRIZIO e ROSSELLA, rottura irreversibile? Anticipazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attenzione perché a Un posto al sole, come si suol dire, “ora viene giù tutto”. Il punto di svolta dell’intricata storyline sentimentale che coinvolge Clara Curcio (Imma Pirone) è arrivato con l’ultima puntata andata in onda, ovvero con la subdola Ilaria (Greta Berti) che ha ascoltato una parte del dialogo avvenuto al Caffè Vulcano tra la stessa Clara e PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli). C’è da dire che Ilaria, pur non avendo sentito tutta la conversazione, ha captato quel che basta per farsi un’idea sull’accaduto. E quell’idea, neanche a dirlo, la ragazza non ha alcuna intenzione di tenerla per sé: quando le ricapita un’occasione del genere per dare “la mazzata finale” alla sua rivale universitaria? Un posto al sole, spoiler: ILARIA racconta a ROSSELLA quello che ha visto… Quello che ci ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attenzione perché a Unal, come si suol dire, “ora viene giù tutto”. Il punto di svolta dell’intricata storyline sentimentale che coinvolge Clara Curcio (Imma Pirone) è arrivato con l’ultima puntata andata in onda, ovvero con la subdola Ilaria (Greta Berti) che ha ascoltato una parte del dialogo avvenuto al Caffè Vulcano tra la stessa Clara e(Lorenzo Sarcinelli). C’è da dire che Ilaria, pur non avendo sentito tutta la conversazione, ha captato quel che basta per farsi un’idea sull’accaduto. E quell’idea, neanche a dirlo, la ragazza non ha alcuna intenzione di tenerla per sé: quando le ricapita un’occasione del genere per dare “la mazzata finale” alla sua rivale universitaria? Unal, spoiler: ILARIA racconta aquello che ha visto… Quello che ci ...

