Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 22-26 Marzo 2021: Filippo Ha Una Grave Malattia! (Di mercoledì 17 marzo 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 22 a venerdì 26 Marzo 2021: diagnosi terribile per Filippo. Silvia tenta di recuperare Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo viene sottoPosto ad alcune indagini diagnostiche. E i risultati sono scioccanti. Per Franco non è facile ricoprire il suo ruolo ai Cantieri, mentre Rossella sta per mandare a monte, a causa del tradimento di Patrizio, tutti i suoi progetti. Tra Niko e Susanna, invece, splende il sereno. Silvia cerca di guadagnare terreno con Michele… Eccoci ad un nuovo appuntamento con la soap partenopea, pronta come sempre a regalarci emozioni tra scoperte e colpi di scena! Purtroppo, questa settimana, la famiglia ...

