Un posto al sole, anticipazioni 18 marzo: Niko sorprende Susanna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Niko e Susanna torneranno prepotentemente alla ribalta ad Un posto al sole, come annunciano le anticipazioni inerenti l'episodio che andrà in onda giovedì 18 marzo. La coppia era tra le più affiatate e innamorate della soap opera partenopea, ma proprio durante i preparativi del loro matrimonio, la Picardi si è invaghita di Eugenio Nicotera mettendo in discussione il suo rapporto con il giovane Poggi e il loro futuro insieme. Una volta saputa la verità, Niko ha deciso di lasciare la fidanzata addirittura sull'altare, entrando profondamente in crisi. In seguito, Niko e Susanna si sono detti addio in modo molto pacato e amichevole e il ragazzo ha capito di dover guardare avanti dimenticando la loro storia d'amore. Di recente, però, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021)torneranno prepotentemente alla ribalta ad Unal, come annunciano leinerenti l'episodio che andrà in onda giovedì 18. La coppia era tra le più affiatate e innamorate della soap opera partenopea, ma proprio durante i preparativi del loro matrimonio, la Picardi si è invaghita di Eugenio Nicotera mettendo in discussione il suo rapporto con il giovane Poggi e il loro futuro insieme. Una volta saputa la verità,ha deciso di lasciare la fidanzata addirittura sull'altare, entrando profondamente in crisi. In seguito,si sono detti addio in modo molto pacato e amichevole e il ragazzo ha capito di dover guardare avanti dimenticando la loro storia d'amore. Di recente, però, ...

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - lusurpateur_ : +++ Un Posto al Sole: nella puntata di stasera l’atteso ritorno di Marina Giordano che al Circolo incontrerà il suo… - il_Sole_Nero : @kittesencul @Rilievoaiace1 @vitalbaa Ok. Diciamo che tizio, vaccinato, vuole andare in vacanza nel tal posto. Perc… - sotomajjor : @LaPrimaManina anche un posto al sole era più bello, più nazionalpopolare - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai riceverà per il secondo anno consecutivo il prestigioso “Patrimonio Italiano Award” -