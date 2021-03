"Un morto tedesco vale 8 morti italiani". AstraZeneca, "allucinante" verità politica? Senaldi, cosa c'è dietro lo stop di Draghi (Di mercoledì 17 marzo 2021) "allucinante". Pietro Senaldi, in studio da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, definisce così lo stop alla vaccinazione con AstraZeneca, deciso dal governo italiano e dall'Aifa, la nostra agenzia del farmaco, dopo alcuni casi sospetti di soggetti morti dopo essersi vaccinati con il siero anglo-svedese. La Gran Bretagna, che pure in proporzione ha contato più vittime tra i vaccinati, è andata avanti a spron battuto in mancanza di prove scientifiche che evidenziassero un nesso tra il vaccino e i decessi. L'Unione europea ha invece assistito in silenzio alle reazione da panico dei vari paesi membri, che anche sull'onda emotiva e la reazione popolare ha deciso di fermare la campagna, con ovvie conseguenze negative sul piano della copertura vaccinale e della fiducia della gente nei confronti dei vaccini ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) "". Pietro, in studio da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, definisce così loalla vaccinazione con, deciso dal governo italiano e dall'Aifa, la nostra agenzia del farmaco, dopo alcuni casi sospetti di soggettidopo essersi vaccinati con il siero anglo-svedese. La Gran Bretagna, che pure in proporzione ha contato più vittime tra i vaccinati, è andata avanti a spron battuto in mancanza di prove scientifiche che evidenziassero un nesso tra il vaccino e i decessi. L'Unione europea ha invece assistito in silenzio alle reazione da panico dei vari paesi membri, che anche sull'onda emotiva e la reazione popolare ha deciso di fermare la campagna, con ovvie conseguenze negative sul piano della copertura vaccinale e della fiducia della gente nei confronti dei vaccini ...

Advertising

De_Treias : RT @ngiocoli: In breve, ministro salute tedesco oggi ci informa che 1 morto da rara trombosi vale più di 100 da covid. Perché? Perché lui h… - fraluca_pac : RT @ngiocoli: In breve, ministro salute tedesco oggi ci informa che 1 morto da rara trombosi vale più di 100 da covid. Perché? Perché lui h… - ggbram : RT @ngiocoli: In breve, ministro salute tedesco oggi ci informa che 1 morto da rara trombosi vale più di 100 da covid. Perché? Perché lui h… - lucioluciani : RT @ngiocoli: In breve, ministro salute tedesco oggi ci informa che 1 morto da rara trombosi vale più di 100 da covid. Perché? Perché lui h… - fra_gra_3 : RT @ngiocoli: In breve, ministro salute tedesco oggi ci informa che 1 morto da rara trombosi vale più di 100 da covid. Perché? Perché lui h… -