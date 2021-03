“Un legame spezzato, non me lo perdono”. Alfonso Signorini, la dolorosa scoperta al rientro in redazione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alfonso Signorini, parole commosse dopo il rientro in redazione. Anche questa edizione del Grande Fratello è volta al termine e per il conduttore è arrivato il momento di riprendere la corsa quotidiana. Non appena varcata la soglia della sua stanza della redazione, il conduttore non ha potuto che riprendere dimestichezza con gli oggetti cari che la popolano e uno in particolare che lascia riaffiorare un caro ricordo. Lo scrive sull’editoriale della rivista di cui è direttore, Chi. Alfonso Signorini non può che entrare nel cuore di una situazione che gli italiani sono stati chiamati ancora una volta a gestire al meglio, nel pieno dell’ennesima ondata del virus: “Viali e piazzette deserte, il parcheggio con qualche macchina qua e la. Essermi lasciato alle spalle una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021), parole commosse dopo ilin. Anche questa edizione del Grande Fratello è volta al termine e per il conduttore è arrivato il momento di riprendere la corsa quotidiana. Non appena varcata la soglia della sua stanza della, il conduttore non ha potuto che riprendere dimestichezza con gli oggetti cari che la popolano e uno in particolare che lascia riaffiorare un caro ricordo. Lo scrive sull’editoriale della rivista di cui è direttore, Chi.non può che entrare nel cuore di una situazione che gli italiani sono stati chiamati ancora una volta a gestire al meglio, nel pieno dell’ennesima ondata del virus: “Viali e piazzette deserte, il parcheggio con qualche macchina qua e la. Essermi lasciato alle spalle una ...

Advertising

Laura12779950 : @Frances32035178 Non ho dubbi che sarà così perché un legame così forte come il loro non può essere spezzato tanto facilmente - FrancescoSamma2 : @GiorgiaMeloni Secondo me un cittadino - ovunque nasca - deve avere la stessa cittadinanza della madre perché è col… - GiuseppeAntogn2 : @mirkonicolino Con tutto il rispetto per RONALDO ed affetto per DYBALA se ci fossero entrate per pagare la clausola… - chiarawoo : da questo recap abbiamo capito una cosa sicuramente importante il legame dei renga non può essere spezzato punto - Radio24_news : La storia d'amore tra Pasquale e Christa. Un legame che si è spezzato improvvisamente e senza spiegazioni e che Pas… -