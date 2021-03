Un grande cuore tricolore per le vittime del Covid sulla facciata di Palazzo della Ragione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un grande cuore tricolore, fatto di centrotavola all’uncinetto, da mercoledì 17 fino a domenica 21 marzo sarà esposto sulla facciata di Palazzo della Ragione, in piazza Vecchia, a Bergamo Alta. Si tratta di un progetto della De Leo Fund Onlus, un’associazione di Padova: le donne che partecipano al Laboratorio Creativo dell’associazione hanno sentito il desiderio di esprimere un forte segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa del Covid19 e durante il lockdown, non potendosi incontrare come accadeva prima, queste donne hanno lavorato, ciascuna a casa propria, creando centrini all’uncinetto destinati ad unirsi insieme per formare un grande cuore. Parliamo di 14 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un, fatto di centrotavola all’uncinetto, da mercoledì 17 fino a domenica 21 marzo sarà espostodi, in piazza Vecchia, a Bergamo Alta. Si tratta di un progettoDe Leo Fund Onlus, un’associazione di Padova: le donne che partecipano al Laboratorio Creativo dell’associazione hanno sentito il desiderio di esprimere un forte segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa del19 e durante il lockdown, non potendosi incontrare come accadeva prima, queste donne hanno lavorato, ciascuna a casa propria, creando centrini all’uncinetto destinati ad unirsi insieme per formare un. Parliamo di 14 ...

Advertising

TIM_music : Con la sua grande capacità di scrittura e un sound capace di raggiungere il cuore di ogni fan, @MetaErmal torna con… - CagliariCalcio : Vedervi lavorare da vicino per questa avventura è stato emozionante, trepidare per le vostre imprese ci ha riempito… - Eurosport_IT : UN MILAN DAL CUORE ENORME ???? Nonostante le assenze, i rossoneri giocano una grande partita ad Old Trafford e pare… - patrizia_rella : RT @Anna19725: CY: 'Il personaggio che interpreto ora ha delle caratteristiche che adoro molto. Recito con grande gusto. In questo personag… - Rita_naples84 : RT @mibebespos: 'Siete stata la mia più grande opportunità, avete dato una scuola a dozzine di bambini con quei bei cuori e gli avete dato… -