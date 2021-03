Un altro maschietto! Ancora un fiocco azzurro per la coppia amatissima di UeD (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è in dolce attesa. Ancora in dolce attesa, perché gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi che si sono scelti nell’ormai lontano 2014 aspettano il terzo figlio. L’annuncio della gravidanza era arrivato il giorno di San Valentino quando i due, che sono anche marito e moglie, avevano realizzato un filmato con i figli Niccolò e Leonardo per dare la lieta notizia ai fan. In realtà si sono trovati a svelare questo “segreto” anzitempo perché lei era incinta di sole 8 settimane e, come ha raccontato lui sui social: “Sapete quanto i primi mesi siano delicati”. Sta di fatto che qualche indiscrezione era emersa e per fermare questo “chiacchiericcio”, la coppia ha voluto intervenire e metterci la faccia.



