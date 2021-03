Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

(Di mercoledì 17 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.46 – Lazio, Immobile riposa – Ciro Immobile resterà a riposo per Bayern Monaco Lazio. Il bomber biancoceleste non verrà impiegato nella sfida di Champions e ne approfitterà per recuperare. Ore 9.33 – Inter, Marotta e Ausilio ancora positivi – Come riferito da Corriere dello Sport, tre dei cinque dirigenti dell’Inter che erano risultati positivi al coronavirus lo scorso 25 febbraio si sono negativizzati. Si tratta dell’amministratore delegato Alessandro Antonello, del legale del Club Angelo Capellini e membro dello staff. Restano positivi sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio. Ore 9.02 – Napoli, torna Sarri – Il sogno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ...

Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - fanpage : 'Questa sospensione farà un grande danno perché creerà ulteriori incertezze nelle persone' Così Massimo Galli dopo… - sole24ore : Coronavirus. #Aifa, sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca. In precedenza anche la #Germania aveva pre… - Corriere : Mattarella: «L’Italia nell’emergenza ha dimostrato spirito di unità e di coesione» - Teresa01734956 : OGGI GIORNATA DI LUTTO PER TUTTI I DUOSICILIANI !!!! Da questo giorno iniziò la disfatta economica del sud… -

Otto persone sono state uccise, tutte donne di origine asiatica , nel corso di tre sparatorie nell'area metropolitana di Atlanta , in Georgia. La polizia ha riferito che quattro delle vittime sono ...La lotta delle forze dell'ordine e della Guardia di Finanza non si ferma in zona rossa. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità afghana per il reato di ...ROMA (ITALPRESS) – Partnership strategica fra l’agenzia di stampa Italpress, fondata e diretta da Gaspare Borsellino, e la IdeeGreen Srl ...L’ultima tappa del viaggio in Bosnia Erzegovina è lo squat Dom penzionera: un palazzone nei pressi del centro di Bihac ...