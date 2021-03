Ultime Notizie Roma del 17-03-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano fra i cittadini europei potranno tornare a viaggiare Quest’estate fornendo la prova di essere sottoposti alle vaccinazioni oppure di essere risultati negativi ad un test O di essere guariti dal covid-19 di avere sviluppato gli anticorpi sono i contenuti chiave del nuovo pass covid presentato dalla commissione per rilanciare i viaggi in Europa il certificato che dovrebbe essere disponibile da giugno in formato digitale o cartaceo sarà legalmente vincolante per gli Stati membri a mettere a tutti i vaccini disponibili sul mercato ha spiegato il commissario europeo per la giustizia argomento sono anche un milione Nelle famiglie che hanno percepito il reddito di cittadinanza a febbraio per 2,3 milioni di persone coinvolte €564 media nucleo i dati arrivano ...