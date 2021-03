Ufficiale il nuovo decreto | è appena arrivata la firma di Draghi | cosa cambia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La zona etnea dal 16 febbraio scorso, in particolare nel versante sud-est, è interessata da continui fenomeni parossistici dell’Etna, l’ultimo della serie avvenuto la notte fra il 14 e il 15 marzo. L’eruzione dell’Etna ha comportato la caduta di cenere e lapilli vulcanici, coprendo con una fitta coltre Catania e molti comuni del territorio etneo. A tal proposito è stato varato dal Presidente del Consiglio Mario, unal fine di supportare le operazioni di pulitura del territorio. È stata disposta la “mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in supporto della Regione Siciliana” per “gli eccezionali eventi connessi all’attività dell’Etna” e per “concorrere all’assistenza e al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi”. Ildispone anche “l’assegnazione di contributi ...

Advertising

fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - pipelineit : Una grande novità per vuole assumere il ruolo di #AI engineer: il nuovo corso ufficiale Microsoft Learning #AI102 -… - VincVinciullo : VINCIULLO – Nuovo Ospedale, concluso l’iter per il concorso di idee. Nell’attesa del progetto esecutivo, occorre in… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Aurelio nuovo ds dell’Empoli Femminile #empolifc - HDblog : Oppo Reno5 F ufficiale: nuovo nel nome, F19 Pro nella sostanza -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale nuovo

... che crearono una propria istituzione ecclesiastica, parallela a quella, dopo infruttuosi tentativi da parte di alcuni legati papali, padre Domenico concepì unmetodo di predicazione: ......e sono contento per lo step che ha fatto .' 'Strana sensazione con ilfreno Brembo' Toprak risponde ad una domanda sulfreno Brembo, visto per la prima volta sulla Panigale V4R. ...AGI - Si complica sempre più la situazione sanitaria in Brasile, che continua a macinare record nel numero di decessi e contagi, e dove adesso le autorità sanitarie locali moltiplicano gli appelli al ...Il prezzo di questa unità disco esterna Seagate Backup Plus Hub da 8 TB va assolutamente segnalato. Non solo ci troviamo al cospetto di un'unità affidabile, con tutte le garanzie che porta in dote il ...