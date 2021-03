Ue: 100 mln di dosi nel primo trimestre | Infermieri verso addio all'esclusività per vaccinare fuori da orario lavoro (Di mercoledì 17 marzo 2021) La presidente Ue Ursula von der Leyen annuncia che 'AstraZeneca distribuirà 30 milioni di dosi entro fine marzo' per far raggiungere all'Unione quota cento milioni di dosi nel primo trimestre . verso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) La presidente Ue Ursula von der Leyen annuncia che 'AstraZeneca distribuirà 30 milioni dientro fine marzo' per far raggiungere all'Unione quota cento milioni dinel...

Advertising

NaomiOhReally : Figures for EU vaccine deliveries from von der Leyen: 100 million in Q1 (Pfizer and Moderna as expected, AstraZenec… - serracchiani : Aiutiamo il Paese stando a fianco di mamme e papà che lavorano in #pandemia: da CdM 290 mln per #congediparentali (… - DGaleoni : RT @giacomancuso: @doluccia16 A parer mio c'è un'altra questione da considerare: ammettiamo pure che non ci sia causalità fra vaccino e dec… - doluccia16 : RT @giacomancuso: @doluccia16 A parer mio c'è un'altra questione da considerare: ammettiamo pure che non ci sia causalità fra vaccino e dec… - yugoslav_luka : RT @NaomiOhReally: Figures for EU vaccine deliveries from von der Leyen: 100 million in Q1 (Pfizer and Moderna as expected, AstraZeneca cut… -