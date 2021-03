Udinese | Bonifazi | «Lazio grande squadra Obiettivi? Il presidente è ambizioso»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Kevin, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del prossimo match contro la: le sue dichiarazioni Kevin, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del prossimo match contro la. GENOA – «Contro il Genoa sono rimasto ai box per un colpo al ginocchio. Sono contento della stagione che sto e stiamo facendo, a Genova i miei compagni sono stati tutti all’altezza. È importante che riesca a mantenere l’attitudine a giocare sia da centrale che a destra, perché mi consente di giocare più partite possibili. Spero che il mister continui a darmi fiducia. La concorrenza tra noi difensori per un posto da titolare ci stimola molto nella quotidianità, nell’allenarci e nel dare sempre il meglio di noi ...

