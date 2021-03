Twitch ripristina l’account di Meyers Leonard dopo gli insulti antisemiti

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha “sbannato” il giocatore e streamer NBAuna settimanaavergli inflitto il divieto per aver usato un insulto antisemita durante una diretta streaming. Proprio mentre si trovava impegnato in una partita di Call of Duty: Warzone, il cestista dei Miami Heat ha usato un termine assolutamente inappropriato per definire un altro giocatore, ovvero “fucking kike bitch”. Kike è un termine che viene solitamente utilizzato in senso dispregiativo nei confronti degli ebrei: un’espressione cheha ritenuto di dover punire con il ban. La scelta della piattaforma ha scatenato una serie di reazioni, come quella di FaZe Clan che aveva inizialmente comunicato l’intenzione di chiudere i rapporti con(che è investitore dell’organizzazione ...

