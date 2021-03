Turismo: tra digitale e lingue, al via corso per professionisti hospitality era post-Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Formare i professionisti in grado di gestire le sfide dell’ospitalità nel mondo post-Covid-19 e la digitalizzazione del settore, guardando quindi all’e-Tourism. Con questo obiettivo nasce in Italia la prima laurea triennale in ‘hospitality, innovation and e-Tourism’. In uno scenario caratterizzato dall’incertezza, infatti, emergono tre certezze: le persone riprenderanno a viaggiare, il Turismo lento, sostenibile e di qualità sarà il primo a rialzarsi dalla crisi, mentre il digitale sarà sempre più essenziale sia nell’esperienza del turista che per l’efficienza delle aziende. Interamente in inglese, con 50 posti dei quali 5 per studenti extra-europei e una forte componente di apprendimento sul campo, il corso di laurea è proposto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Formare iin grado di gestire le sfide dell’ospitalità nel mondo-19 e la digitalizzazione del settore, guardando quindi all’e-Tourism. Con questo obiettivo nasce in Italia la prima laurea triennale in ‘, innovation and e-Tourism’. In uno scenario caratterizzato dall’incertezza, infatti, emergono tre certezze: le persone riprenderanno a viaggiare, illento, sostenibile e di qualità sarà il primo a rialzarsi dalla crisi, mentre ilsarà sempre più essenziale sia nell’esperienza del turista che per l’efficienza delle aziende. Interamente in inglese, con 50i dei quali 5 per studenti extra-europei e una forte componente di apprendimento sul campo, ildi laurea è proo ...

