Trump: la Russia lo avrebbe aiutato anche nelle presidenziali 2020 (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’intelligence americana sostiene in un rapporto da poco pubblicato che la Russia avrebbe aiutato Trump anche nelle elezioni dello scorso novembre Trump aiutato dai Russi nella corsa alle presidenza del 2020. E’ ciò che emerge secondo un nuovo rapporto del National Intelligence Council, organo che riunisce le varie agenzie dell’intelligence statunitense. La Russia aveva già interferito nelle elezioni statunitensi del 2016 favorendo la vittoria di Trump, ritenuto più manipolabile della sua avversaria Democratica Hillary Clinton. Trump era maggiormente allineato agli obiettivi strategici russi, come l’indebolimento della NATO e del legame fra Stati Uniti e Unione ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’intelligence americana sostiene in un rapporto da poco pubblicato che laelezioni dello scorso novembredai Russi nella corsa alle presidenza del. E’ ciò che emerge secondo un nuovo rapporto del National Intelligence Council, organo che riunisce le varie agenzie dell’intelligence statunitense. Laaveva già interferitoelezioni statunitensi del 2016 favorendo la vittoria di, ritenuto più manipolabile della sua avversaria Democratica Hillary Clinton.era maggiormente allineato agli obiettivi strategici russi, come l’indebolimento della NATO e del legame fra Stati Uniti e Unione ...

Così Russia e Iran hanno interferito nelle elezioni presidenziali americane ...operazioni segrete per influenzare le persone vicine al presidente Trump. Il verdetto arriva da un rapporto del National Intelligence Council americano sul voto del novembre 2020. La Russia " recita ...

Anche alle presidenziali del 2020 la Russia avrebbe cercato di aiutare Trump

Intelligence statunitense: Russia ha cercato di influenzare USA2020 Cosa ha riferito l’Intelligence statunitense? Secondo un nuovo rapporto del National Intelligence Council, la Russia avrebbe cercato di aiutare Donald Trump anche alle presidenziali del 2020. Tuttavia ...

