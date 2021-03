Trump invita i repubblicani a vaccinarsi | “E’ sicuro e funziona”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Donaldhato i suoi sostenitoricontro il Covid-19. Nel corso di un’intervista tv a Fox News, l’ex presidente ha raccomandato il vaccino, affermando che è “” e “”. Finora, a differenza degli altri ex presidenti,non aveva lanciato appelli per la vaccinazione, sebbene nelle scorse settimane era emerso che sia lui che la ex first lady Melania erano stati vaccinati a gennaio, poco prima di lasciare la Casa Bianca. “Francamente, lo raccomanderei a un sacco di persone che non vogliono farlo e a un sacco di persone che hanno votato per me”, ha detto l’ex presidente, aggiungendo che “è un grande vaccino, è”. Secondo un recente sondaggio di Cbs News, un terzo degli ...