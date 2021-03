Tronchetti Provera: “Avventura fantastica peccato risultato non premia lavoro Luna Rossa” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “è stata un’Avventura fantastica. peccato per il risultato, che non premia il lavoro, l’impegno e il talento dei nostri ragazzi. è mancata solo un po’ di fortuna. Luna Rossa è riuscita con poche regate a entrare nel cuore degli italiani e a regalarci un sogno in un momento difficile. Fare il tifo per il Tricolore è un modo sempre bello per ritrovarsi e condividere attimi pieni di passione. Un’iniezione di leggerezza ed energia che ha fatto bene a tutti”. Sono le parole di Marco Tronchetti Provera, Pirelli Executive vice-chairman & Ceo, all’Adnkronos, sul risultato finale dell’America’s Cup dove Team New Zealand si è imposta 7-3 su Luna ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “è stata un’per il, che nonil, l’impegno e il talento dei nostri ragazzi. è mancata solo un po’ di fortuna.è riuscita con poche regate a entrare nel cuore degli italiani e a regalarci un sogno in un momento difficile. Fare il tifo per il Tricolore è un modo sempre bello per ritrovarsi e condividere attimi pieni di passione. Un’iniezione di leggerezza ed energia che ha fatto bene a tutti”. Sono le parole di Marco, Pirelli Executive vice-chairman & Ceo, all’Adnkronos, sulfinale dell’America’s Cup dove Team New Zealand si è imposta 7-3 su...

