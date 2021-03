"Trombosi in giovani vaccinati". Cosa c'è dietro lo stop ad AstraZeneca

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Francesca Bernasconi Il ministro Speranza ricostruisce gli eventi che hanno portato alla sospensione di: "In Germania, sette casi diin pazienti" Lo scorso 15 marzo, l'Italia ha sospeso la somministrazione del vaccino, in via "precauzionale", dopo la manifestazione di alcuni casi diin persone che avevano ricevuto una dose del siero. Mac'èlo? A ricostruire gli eventi che hanno portato alla decisione è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'audizione alla Commissione Affari sociali della Camerà e Sanità del Senato. "La sospensione temporanea e precauzionale delle somministrazioni di, avvenuta il 15 marzo in Italia, ...

Il ministro della Salute: "Auspichiamo già domani rassicurazioni dall'Ema" Lo stop momentaneo al vaccino AstraZeneca è "arrivato dopo casidivaccinati in Germania", "auspichiamo già domani rassicurazioni dall'Ema ", ma intanto in Italia "l a campagna di vaccinazione va avanti e avrà un'accelerazione con l'arrivo di 50 ......in Germania sette casi dioccorsi tra i 4 e i 16 giorni successivi alla somministrazione del vaccino in pazienti, tra i 20 e i 50 anni, tra i quali forme molto rare di...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricostruisce gli eventi che hanno portato allo stop di AstraZeneca: "Casi di trombosi tra i giovani" ...Sconosciuta ai più fino a un paio di giorni fa, oggi la trombosi è al centro della discussione scientifica ... una persona su 100) e scende nei più giovani (una su 10mila negli under 40).Chi si ...