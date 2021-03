Trenta morti di trombosi. Ma niente prove su AstraZeneca. L’Ema esclude che a causare i decessi sia stato il vaccino. Per il verdetto definitivo serve però un altro giorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Trenta casi accertati di trombosi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca su quasi 5 milioni di persone vaccinate. Sono questi i numeri di cui ha parlato la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Emer Cooke, dopo lo stop alla somministrazione del vaccino contro il Covid in diversi Paesi europei, compresa l’Italia (qui la nota dell’Aifa). L’Ema fa sapere, però, che i casi accertati di tromboembolie seguiti alle vaccinazioni (al 10 marzo) sono sottostimati. Perché “anche nel fine settimana sono stati segnalati ulteriori casi”. Precisa però l’Agenzia Europea che “per il momento non vi sono indicazioni che il vaccino abbia causato queste condizioni”. Insomma il tasso percentuale di trombi ed embolie a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021)casi accertati dia seguito della somministrazione delsu quasi 5 milioni di persone vaccinate. Sono questi i numeri di cui ha parlato la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Emer Cooke, dopo lo stop alla somministrazione delcontro il Covid in diversi Paesi europei, compresa l’Italia (qui la nota dell’Aifa).fa sapere,, che i casi accertati di tromboembolie seguiti alle vaccinazioni (al 10 marzo) sono sottostimati. Perché “anche nel fine settimana sono stati segnalati ulteriori casi”. Precisal’Agenzia Europea che “per il momento non vi sono indicazioni che ilabbia causato queste condizioni”. Insomma il tasso percentuale di trombi ed embolie a ...

