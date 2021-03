Treno per Orio, Devis Dori: “Porterò avanti le istanze del quartiere per tutelarlo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La querelle attorno al collegamento ferroviario verso l’aeroporto di Orio al Serio non si arresta. E, nemmeno, la lotta del Comitato di quartiere di Boccaleone, in prima linea per far sì che il progetto presentato dalla Rete Ferroviaria Italiana sia il meno impattante possibile per il territOrio, chiedendo, in particolare, di interrare la linea ferroviaria. “Il quartiere di Boccaleone confinerà con la futura Porta Sud e la richiesta del Comitato è di interrare il percorso ferroviario per creare un collegamento con il centro della città attraverso un parco lineare ciclopedonale sul sedime ferroviario”, si legge nel documento presentato dal comitato cittadino. Il gruppo ha deciso di esporre le proprie posizioni e perplessità (“sul progetto RFI e non sul collegamento ferroviario in sé”, specifica il comitato) anche ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) La querelle attorno al collegamento ferroviario verso l’aeroporto dial Serio non si arresta. E, nemmeno, la lotta del Comitato didi Boccaleone, in prima linea per far sì che il progetto presentato dalla Rete Ferroviaria Italiana sia il meno impattante possibile per il territ, chiedendo, in particolare, di interrare la linea ferroviaria. “Ildi Boccaleone confinerà con la futura Porta Sud e la richiesta del Comitato è di interrare il percorso ferroviario per creare un collegamento con il centro della città attraverso un parco lineare ciclopedonale sul sedime ferroviario”, si legge nel documento presentato dal comitato cittadino. Il gruppo ha deciso di esporre le proprie posizioni e perplessità (“sul progetto RFI e non sul collegamento ferroviario in sé”, specifica il comitato) anche ...

Advertising

ananassobasso : RT @laltrodiego: ARTICOLO: 'Rapine in treno e stazione. Arrestati per rapina un 20enne di origini cubane e due diciottenni di Como. I nomi… - i8img : RT @laltrodiego: ARTICOLO: 'Rapine in treno e stazione. Arrestati per rapina un 20enne di origini cubane e due diciottenni di Como. I nomi… - astralmobilita : [AGG.]???#FL5 #Roma #Civitavecchia #Grosseto #Pisa traffico tornato regolare dopo ripristino della funzionalità de… - reddenis00 : @imperialinter Vabbe ma quello ovvio, intendo il treno per Milano - gaiaprentiss : nella 1x02 era già stato suggerito che la W sarebbe diventata una M (di Melanie) e ovviamente i’m here for it, ho s… -