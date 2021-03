Trasformazione Chiara Ferragni | cambio look estremo a pochi giorni dal parto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è una delle fashion blogger e delle influencer più seguite al mondo. The Blonde Salad, il suo storico blog, oggi non è solo un semplice sito dedicato alla moda, ma è anche un punto di riferimento nel settore fashion, che negli anni ha portato laa collaborare con i più noti e prestigiosi brand consacrandola influencer e fashion blogger per eccellenza. Una carriera pazzesca, con Vogue che nel 2011 la incorona Blogger of the Moment; quattro anni dopo 2015 è stata oggetto di un caso di studio della Harvard Business School, mentre nel 2016 è diventata global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon Moda e ha posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair. Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” e quest’anno l’ha definita l’influencer di moda più importante al mondo.Mamma ...