Advertising

sportli26181512 : Trapattoni festeggia 82 anni: il mondo dello sport lo celebra: Tanti i messaggi di buon il compleanno ricevuti dall… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Trapattoni festeggia 82 anni: il mondo dello sport lo celebra Tanti i messaggi di buon il compleanno ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapattoni festeggia

Corriere dello Sport.it

ROMA - Compie oggi 82 anni Giovanni, l'allenatore più vincente d'Italia, con sette Scudetti vinti sulle panchine di Inter e Juve. Nel corso della sua carriera il Trap ha guidato anche Milan, Cagliari e Fiorentina, oltre a ......l'allenatore Giovanni1942 - Nel campo di concentramento nazista di Belzec entra in funzione la prima camera a gas 1951 " Nasce l'attore Kurt Russell 1961 - In tutta Italia si...Tanti i messaggi di buon il compleanno ricevuti dall'ex allenatore, che nella sua carriera conta qualcosa come 7 scudetti vinti sulle panchine di Juve e Inter ...Il futuro è Trapattoni. È presentato con un comunicato rimasto storico ... Da non perdere per niente al mondo. E dovrebbe finire in festa, dovrebbe. Invece ci sono quegli attimi di follia, ci sono le ...