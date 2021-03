Transizione digitale, Colao incontra la ministra austriaca Edtstadler (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Faro sulla Transizione digitale europea nell'incontro avuto oggi dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, con la ministra per gli Affari Europei della Cancelleria Federale dell'Austria, Karoline Edtstadler. Il dialogo, riferisce il Dipartimento per la Trasformazione digitale presieduto da Colao, "si è concentrato sulle azioni europee per la Transizione digitale e sul contributo nazionale di Italia e Austria a tale processo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Faro sullaeuropea nell'incontro avuto oggi dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la, Vittorio, con laper gli Affari Europei della Cancelleria Federale dell'Austria, Karoline. Il dialogo, riferisce il Dipartimento per la Trasformazionepresieduto da, "si è concentrato sulle azioni europee per lae sul contributo nazionale di Italia e Austria a tale processo".

