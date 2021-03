Tragedia sui binari: uomo muore investito da un treno sulla Caserta-Foggia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona è morta dopo essere stata investita questa mattina lungo la linea ferroviaria Caserta-Foggia, nel tratto tra le stazioni di Bovino-Deliceto e Orsara di Puglia, nel Foggiano. Sul posto stanno operando agenti della Polfer che stanno anche cercando di identificare la vittima e di ricostruire la dinamica della Tragedia assieme all’autorità giudiziaria. La linea ferroviaria su quella tratta risulta interrotta dalle ore 8.40. Sono direttamente coinvolti due Frecciargento (Lecce-Roma e Roma-Lecce) e un Intercity Roma-Bari. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona è morta dopo essere stata investita questa mattina lungo la linea ferroviaria, nel tratto tra le stazioni di Bovino-Deliceto e Orsara di Puglia, nelno. Sul posto stanno operando agenti della Polfer che stanno anche cercando di identificare la vittima e di ricostruire la dinamica dellaassieme all’autorità giudiziaria. La linea ferroviaria su quella tratta risulta interrotta dalle ore 8.40. Sono direttamente coinvolti due Frecciargento (Lecce-Roma e Roma-Lecce) e un Intercity Roma-Bari. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

