Tradita da De Magistris | la Clemente si consola con Vanity Fair

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDi sicuro non avrà preso bene ciò che Luigi Deha detto a proposito della sua candidatura a sindaco, prima pubblicamente e poi, lunedì sera, nel corso di una riunione con il gruppo consiliare ‘Sinistra in Comune’: prima l’ha lanciata nell’agone elettorale e ora l’ha congelata (a voler essere buoni) o scaricata (a voler essere cattivi). Di sicuro, Alessandrasi èta con l’ultimo numero diItalia che “oggi – come annuncia sul suo profilo Instagram – ha un numero speciale dedicato a “la geografia delle donne”. Un progetto – ha scritto sul popolare social network l’assessore ai lavori pubblici di Palazzo San Giacomo – che celebra i talenti femminili che stanno scrivendo la nuova geografia sociale, culturale, politica ed economica del ...

Ultime Notizie dalla rete : Tradita Magistris

anteprima24.it

...di sinistra si stanno scontrando a quanto pare per spartirsi i resti della stagione de, ...da un'insolita commissione per il monumento a Maradona ha perso la bussola e si è vistae ......Calabria hanno scelto me come candidato alla presidenza della regione - afferma Luigi De-...per questo la fiducia nella politica! Dobbiamo invece dire No a chi la politica l'hae la ...Di sicuro non avrà preso bene ciò che Luigi De Magistris ha detto a proposito della sua candidatura a sindaco, prima pubblicamente e poi, lunedì sera, nel corso di una riunione con il gruppo ...Si è dimessa l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora De Majo, espressione del centro sociale Insurgencia ...