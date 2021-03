Toyota Aygo X Prologue - La citycar diventa Suv | ma non cede all' elettrico

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il futuro del segmento A per lasi chiama, ovvero la concept che prefigura la nuova generazione della piccolache vedremo sul mercato nell'immediato futuro. La, a differenza delle sorelle Peugeot e Citroën, infatti, avrà un futuro anche dopo il 2022. Launa grintosa Suv urbana. Il progetto è frutto del Design Center europeo dellae l'intenzione è quella di aggiungere grinta a un modello che dal 2005 a oggi ha sempre fatto dell'originalità uno dei suoi pilastri. Per questo si è passati dalla formula della piccola cinque porte a quella della Suv compatta, puntando su ruote alte e su dimensioni leggermente maggiori. Il bicolore aiuta a separare i parafanghi dal corpo centrale e a sottolineare le ...

Dall'introduzione sul mercato nel 2005,è il veicolo più accessibile della gammache ha conquistato i clienti giovani per la sua originalità. "Essere piacevole e divertente ha determinato ...ha presentatoX prologue, un'anticipazione di quella che sarà la nuova citycar di segmento A. LaX prologue è stata disegnata da ED2, lo studio di design europeo divicino a ...Come annunciato, Toyota ha presentato ufficialmente la sua Aygo X prologue, concept della prossima nuova citycar europea del brand giapponese. Commissionato ad ED², lo studio di design europeo di Toyo ...Negli ultimi anni il marchio Toyota, grazie alla sua visione futuristica, ha conquistato una posizione rilevante nel segmento A in Europa. ED², lo studio di design europeo di Toyota con sede sulla Cos ...