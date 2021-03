Toyota Aygo X Prologue | ecco come sarà la terza generazione Aygo – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Sono convinto che consiamo in grado di dimostrare che anche una piccola auto può avere una personalità forte e audace”: è così che il designer Ken Billes spiega i fondamentali del progetto della nuova, prototipo che anticipa le forme della nuova entry-level giapponese, in arrivo sul mercato all’inizio del prossimo anno. Il concept anticipa ladella sua, modello presentato per la prima volta nel 2005. Questa sorta diCross (potrebbe essere il suo nome definitivo, per coerenza con la sorella maggiore Yaris Cross) è stata disegnata da ED², lo studio di design europeo dicon sede sulla Costa Azzurra ...